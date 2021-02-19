Відкритий для жертв: будинок з фільму "Мовчання ягнят" перетворили на готель – відео
Минулого року дім з "Мовчання ягнят" за 300 тисяч доларів придбав великий шанувальник цього фільму Кріс Роуен. Нещодавно він відкрив у будинку готель та пропонує його в оренду для проведення різноманітних заходів.
Джерело:Hypebeast
3-поверховий особняк у стилі англійської королеви Анни розташований у Пітсбурзі, що у штаті Пенсильванія, США. Вигляд будинку теперішній власник вирішив зберегти. Тому він лише трішки освіжив фарбу та додав зелених насаджень.
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Кріс Роуен оголосив, що двері будинку відчинені для відвідувачів. У вартість проживання входитиме ночівля та сніданок. Але тут можна не лише пожити, а й відсвяткувати весілля чи провести інший захід. Крім того, власник організовуватиме екскурсії з гідом для шанувальників трилеру "Мовчання ягнят".
Я з гордістю повідомляю, що будинок Буффало Біла відчинений для жертв. Тобто для громадськості,
– пожартував Кріс Роуен.
У майбутньому Кріс Роуен планує створити в особняку копію "майстерні" Буффало Біла та інтерактивний музей. Крім того, на території він побудує басейн для відвідувачів.
Як виглядає будинок з "Мовчання ягнят"
Про фільм"Мовчання ягнят" – це американський психологічний трилер 1991 року, знятий за мотивами однойменного роману Томаса Гарріса. У фільмі розповідається історія психопата, який викрадав та вбивав молодих жінок. Розслідувати цю серію вбивств доручають агентці ФБР Кларисі Стерлінг, яка звертається за допомогою до доктора психіатрії, а за сумісництвом маніяка-канібала, Ганнібала Лектора.
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