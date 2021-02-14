Ця будівля у місті Вудсток, штат Іллінойс, США, знайома всім по чудовому фільму "День бабака", адже в ньому вона зіграла роль готелю "Cherry Street Inn", в якому зупинявся герой Білла Мюррея. І як запевняють власники будівлі, в якій зараз розташовується готель – це справжня перлина оренди.

Жителі міста Вудсток, штат Іллінойс, де в 1992 році пройшли зйомки фільму "День бабака", вирішили, що завдяки незгасаючій славі кінокартини можна щорічно приймати туристів та заробляти на цьому гроші.

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У реальному житті будинок, що зіграв у стрічці роль готелю "Cherry Street Inn", площею 540 квадратних метрів, з 8 спальнями, був побудований в 1895 році та розташований всього в декількох кварталах від площі Вудсток. А в самому місті щорічно проводиться фестиваль на честь фільму.

У 2014 році будинок викупили й перетворили на готель, вартість проживання в якому становить від 170 доларів на добу. Cherry Tree Inn – саме таку назву носить сучасний готель, пропонує чотири кімнати для гостей з ванними кімнатами на другому поверсі та одну ванну кімнату на першому поверсі з окремим входом.

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Номер у готелі з фільму "День бабака" можна забронювати через Airbnb / Фото Daily Mail

Це місце – перлина. Місто – мрія ... кімната, в якій я зупинився, має прекрасний вид з еркера, показаного в "Дні бабака". Будинок шикарний, з гарною круговою верандою. Відмінне місце, щоб з'їсти смачний сніданок, який готують для вас щоранку,

– залишив відгук задоволений постоялець Ремон.



Номер у готелі з фільму "День бабака" можна забронювати через Airbnb / Фото Daily Mail

Обов'язково насолоджуйтеся дотиками "Дня бабака", якими усипаний весь будинок,

– написала відвідувачка Дженніфер.



Номер у готелі з фільму "День бабака" можна забронювати через Airbnb / Фото Daily Mail



Номер у готелі з фільму "День бабака" можна забронювати через Airbnb / Фото Daily Mail

Наше перебування в готелі Cherry Tree Inn було просто фантастичним! У нас був повний досвід Граунхога, зі сніговою хуртовиною і всім іншим. Будинок дивовижний і володіє великим шармом,

– діляться враженнями мешканці готелю.



Номер у готелі з фільму "День бабака" можна забронювати через Airbnb / Фото Daily Mail



Номер у готелі з фільму "День бабака" можна забронювати через Airbnb / Фото Daily Mail