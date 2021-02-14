Это здание в городе Вудсток, штат Иллинойс, США, знакомо всем по замечательному фильму "День сурка", ведь в нем оно сыграло роль отеля "Cherry Street Inn", в котором останавливался герой Билла Мюррея. И как уверяют владельцы здания, в котором сейчас располагается отель – это настоящая жемчужина аренды.

Жители города Вудсток, штат Иллинойс, где в 1992 году прошли съемки фильма "День сурка", решили, что благодаря неугасающей славе кинокартины можно ежегодно принимать туристов и зарабатывать на этом деньги.

Рекомендуем Кинотеатр попросил зрителей воссоздать любимые кадры фильмов из подручных средств: забавные фото

В реальной жизни дом, сыгравший в ленте роль гостиницы "Cherry Street Inn", площадью 540 квадратных метров, с 8 спальнями, был построен в 1895 году и расположен всего в нескольких кварталах от площади Вудсток. А в самом городе ежегодно проводится фестиваль в честь фильма.

В 2014 году дом выкупили и превратили в отель, стоимость проживания в котором составляет от 170 долларов в сутки. Cherry Tree Inn – именно такое название носит современный отель, предлагает четыре комнаты для гостей с ванными комнатами на втором этаже и одну ванную комнату на первом этаже с отдельным входом.

Отдохните в нашем знаменитом и историческом викторианском отеле типа "постель и завтрак", где ваше удовольствие и комфорт являются нашим приоритетом. Полностью отреставрированный дом со всеми современными удобствами. Наслаждайтесь великолепными блюдами из местных продуктов, которые готовит прекрасный повар каждый день,

– идет речь в объявлении на сайте Airbnb.



Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail

Это место – жемчужина. Город – мечта ... комната, в которой я остановился, имеет прекрасный вид из эркера, показанного в "Дне сурка". Дом шикарный, с красивой круговой верандой. Отличное место, чтобы съесть вкусный завтрак, который готовят для вас каждое утро,

– оставил отзыв довольный постоялец Ремон.



Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail

Обязательно наслаждайтесь прикосновениями "Дня сурка", которыми усыпан весь дом,

– написала посетительница Дженнифер.



Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail



Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail

Наше пребывание в отеле Cherry Tree Inn было просто фантастическим! У нас был полный опыт Граунхога, со снежной метелью и всем остальным. Дом удивительный и обладает большим шармом,

– делятся впечатлениями жители отеля.



Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail



Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail