Номер за 170 долларов: отель из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb – фото
Это здание в городе Вудсток, штат Иллинойс, США, знакомо всем по замечательному фильму "День сурка", ведь в нем оно сыграло роль отеля "Cherry Street Inn", в котором останавливался герой Билла Мюррея. И как уверяют владельцы здания, в котором сейчас располагается отель – это настоящая жемчужина аренды.
Источник:Daily Mail
Жители города Вудсток, штат Иллинойс, где в 1992 году прошли съемки фильма "День сурка", решили, что благодаря неугасающей славе кинокартины можно ежегодно принимать туристов и зарабатывать на этом деньги.
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В реальной жизни дом, сыгравший в ленте роль гостиницы "Cherry Street Inn", площадью 540 квадратных метров, с 8 спальнями, был построен в 1895 году и расположен всего в нескольких кварталах от площади Вудсток. А в самом городе ежегодно проводится фестиваль в честь фильма.
В 2014 году дом выкупили и превратили в отель, стоимость проживания в котором составляет от 170 долларов в сутки. Cherry Tree Inn – именно такое название носит современный отель, предлагает четыре комнаты для гостей с ванными комнатами на втором этаже и одну ванную комнату на первом этаже с отдельным входом.
Отдохните в нашем знаменитом и историческом викторианском отеле типа "постель и завтрак", где ваше удовольствие и комфорт являются нашим приоритетом. Полностью отреставрированный дом со всеми современными удобствами. Наслаждайтесь великолепными блюдами из местных продуктов, которые готовит прекрасный повар каждый день,
– идет речь в объявлении на сайте Airbnb.
Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail
Это место – жемчужина. Город – мечта ... комната, в которой я остановился, имеет прекрасный вид из эркера, показанного в "Дне сурка". Дом шикарный, с красивой круговой верандой. Отличное место, чтобы съесть вкусный завтрак, который готовят для вас каждое утро,
– оставил отзыв довольный постоялец Ремон.
Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail
Обязательно наслаждайтесь прикосновениями "Дня сурка", которыми усыпан весь дом,
– написала посетительница Дженнифер.
Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail
Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail
Наше пребывание в отеле Cherry Tree Inn было просто фантастическим! У нас был полный опыт Граунхога, со снежной метелью и всем остальным. Дом удивительный и обладает большим шармом,
– делятся впечатлениями жители отеля.
Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail
Номер в отеле из фильма "День сурка" можно забронировать через Airbnb / Фото Daily Mail
О чем фильм "День сурка"Сюжет картины повествует об истории метеоролога Фила Коннорса (Билл Мюррей), который попал в петлю времени во время ежегодного празднования Дня сурка в городке Панксатони. Только переосмыслив свое отношение к жизни, герой завоевывает внимание любимой женщины и вырывается из петли.
Фильм снимался в Вудстоке в 1992 году, в прокат вышел 12 февраля 1993 года. Лента успешно прошла в прокате, только в США и Канаде собрав около 71 миллиона долларов.
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