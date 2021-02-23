Звезды "Гарри Поттера" и "Властелина колец" рассказали, как их путали: забавные истории
Элайджа Вуд, сыгравший Фродо во "Властелине колец", и Дэниэл Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, рассказали, как их принимали друг за друга.
Источник:Digital Spy
В разговоре с журналом Empire Magazine актеры Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд рассказали истории о том, как их часто принимают друг за друга, после их главных ролей в фильмах "Гарри Поттер" и "Властелин колец".
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Во время беседы, каждый из актеров вспомнил обстоятельства, в которых они были перепутаны с другим, из-за главных ролей в известных кинолентах.
Хотя мы оба невысокие, бледные, голубоглазые и шатены, я бы не сказал, что мы очень похожи. Но представление о нас совершенно одинаковое... когда люди говорят мне: "Властелин колец!", я отвечаю буквально следующее: "Нет. Другой актер",
– рассказывает Дэниел Рэдклифф.
Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера / Фото wikipedia
Однажды я ехал в лифте – там были только я и еще один мужчина, и я почувствовал, как он пристально смотрит на меня. И прямо перед открытием двери он, наконец, набрался храбрости, показал на меня и сказал: "Гарри Поттер!" Я сказал "Нет" и ушел,
– поделился воспоминаниями Элайджа Вуд.
Элайджа Вуд в роли Фродо / Фото wikipedia
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