Элайджа Вуд, сыгравший Фродо во "Властелине колец", и Дэниэл Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, рассказали, как их принимали друг за друга.

В разговоре с журналом Empire Magazine актеры Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд рассказали истории о том, как их часто принимают друг за друга, после их главных ролей в фильмах "Гарри Поттер" и "Властелин колец".

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Во время беседы, каждый из актеров вспомнил обстоятельства, в которых они были перепутаны с другим, из-за главных ролей в известных кинолентах.

Хотя мы оба невысокие, бледные, голубоглазые и шатены, я бы не сказал, что мы очень похожи. Но представление о нас совершенно одинаковое... когда люди говорят мне: "Властелин колец!", я отвечаю буквально следующее: "Нет. Другой актер",

– рассказывает Дэниел Рэдклифф.



Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера / Фото wikipedia

Однажды я ехал в лифте – там были только я и еще один мужчина, и я почувствовал, как он пристально смотрит на меня. И прямо перед открытием двери он, наконец, набрался храбрости, показал на меня и сказал: "Гарри Поттер!" Я сказал "Нет" и ушел,

– поделился воспоминаниями Элайджа Вуд.

Элайджа Вуд в роли Фродо / Фото wikipedia