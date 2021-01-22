Канадський музикант став відомим та отримав значну кількість підписників у соціальних мережах наприкінці 2020 року після того, як представив свої комедійні відео. Хлопець знаходить чвари між коментаторами на Facebook та перетворює їх на драматичні пісні.

30-річний тіктокер з Монреалю Lubalin став відомий завдяки тому, що співає пісні за мотивами драм, які знаходить в соціальних мережах. Мова про публікації та коментарі на будь-які теми: про масло, орендоване житло або соуси до салату.

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У Любаліна зараз понад 900 тисяч підписників в TikTok, його відео переглянули понад 17 мільйонів разів.

Пам'ятаєте 7 днів тому, коли у мене було 400 підписників,

– написав він в Instagram після стрімкої популярності.

Тексти пісень представлені у коментарях, на основі яких Любалін виконує вокал у своєму звичайному стилі. Варто додати, що виконання пісень у такому стилі дійсно оживляє ці переписки.

Перше відео було записане у грудні 2020 року на основі коментарів, де один користувач запитує в іншого, чи доступна ще квартира з його оголошення. Той відповідає, що так, оголошення в силі, але потім розмова набуває несподіваного повороту: перший співрозмовник просить перестати йому писати.

Turning random internet drama into songs, part 1 pic.twitter.com/jO0apLKEiq — Lubalin (@lubalin_vibe_co) December 30, 2020

Друга пісня була про Керолайн, яка нібито привласнила собі чужий рецепт запіканки з брокколі.

turning random internet drama into songs, part 2 pic.twitter.com/9DnAoYGLam — Lubalin (@lubalin_vibe_co) December 30, 2020

Третє відео – це переспівування публікації однієї людини. Але і тут присутня драма. "Я не хочу зустрічати людей. Мені не потрібні нові друзі. Мені просто потрібне масло. Мас-лооооооо".

internet drama part 3: i just need butter pic.twitter.com/dyFretSOlc — Lubalin (@lubalin_vibe_co) January 18, 2021

В останньому відео, яке він записав разом із Джиммі Феллоном та Елісон Брі, коментатори розповідають, який соус для салату їх улюблений. Багато хто називає блю-чіз, зроблений на основі сиру з цвіллю. І кожному з таких коментаторів жінка, на ім'я Кеті, яку озвучує Елісон Брі, з огидою відповідає: в блю-чіз – цвіль.