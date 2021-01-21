Через карантин бармени використовують соціальні мережі, щоб ділитися відео про те, як готувати популярні коктейлі поки бари зачинені. Один з них публікує рецепти незвичайних коктейлів за мотивами популярних всесвітів.

Відео про міксологію у соціальних мережах різко зросло за останні кілька місяців, що, можливо, не дивно, оскільки люди, навчені змішувати напої та створювати коктейлі, не можуть повернутися до роботи в багатьох місцях через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Користувач Instagram з ніком Sin City Bartender готує незвичайні коктейлі за мотивами популярних всесвітів – "Зоряні війни", Дісней, Fallout, є навіть коктейль з назвою "Акуна Матата" за відомим мультфільмом "Тімон і Пумба".

Читайте також Консолі на вагу: на аукціоні продають коробку з купою приставок Sony PlayStation – яка ціна

У своїх відео блогер детально розписує рецепти коктейлів.

Наприклад, за всесвітом Call of Duty є алкогольний варіант, що містить горілку. Готується напій відповідно до своєї назви – Nuke Drop. В кінці суміш з горілки, лімончелло і лікеру скидається в стакан зі спрайтом.

Варіантів коктейлів в профілі безліч: від простих до більш складних. Напій Beskar за всесвітом "Зоряних війн" складається з газованої води Sprite, персикового соку, віскі, чорної фарби та невеликої кількості сріблястих блискіток. Також додається лід.

Більше рецептів доступні в його акаунтах TikTok та Instagram.