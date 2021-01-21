Из-за карантина бармены используют социальные сети, чтобы делиться видео о том, как готовить популярные коктейли пока бары закрыты. Один из них публикует рецепты необычных коктейлей по мотивам популярных вселенных.

Видео о миксологии в социальных сетях резко возросло за последние несколько месяцев, что, возможно, неудивительно, поскольку люди, обученные смешивать напитки и создавать коктейли, не могут вернуться к работе во многих местах из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Пользователь Instagram с ником Sin City Bartender готовит необычные коктейли по мотивам популярных вселенных – "Звездные войны", Дисней, Fallout, есть даже коктейль с названием "Акуна Матата" по известному мультфильму "Тимон и Пумба".

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В своих видео блогер подробно расписывает рецепты коктейлей.

Например, по вселенной Call of Duty есть алкогольный вариант, содержащий водку. Готовится напиток в соответствии со своим названием – Nuke Drop. В конце смесь из водки, лимончелло и ликера сбрасывается в стакан со спрайтом.

Вариантов коктейлей в профиле множество: от простых до более сложных. Напиток Beskar по вселенной "Звездных войн" состоит из газированной воды Sprite, персикового сока, виски, черной краски и небольшого количества серебристых блесток. Также добавляется лед.

Больше рецептов доступны в его аккаунтах TikTok и Instagram.