Канадский музыкант стал известным и получил значительное количество подписчиков в социальных сетях в конце 2020 года после того, как представил свои комедийные видео. Парень находит споры между комментаторами на Facebook и превращает их в драматические песни.

30-летний тиктокер из Монреаля Lubalin стал известен благодаря тому, что поет песни по мотивам драм, которые находит в социальных сетях. Речь о постах и комментариях на любые темы: о масле, арендованном жилье или соусах к салату.

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У Любалина сейчас более 900 тысяч подписчиков в TikTok, его видео просмотрели более 17 миллионов раз.

Помните 7 дней назад, когда у меня было 400 подписчиков,

– написал он в Instagram после стремительной популярности.

Тексты песен представлены в комментариях, на основе которых Любалин исполняет вокал в своем обычном стиле. Стоит добавить, что исполнение песен в таком стиле действительно оживляет эти переписки.

Первое видео было записано в декабре 2020 года на основе комментариев, где один пользователь спрашивает у другого, доступна ли еще квартира из его объявления. Тот отвечает, что да, объявление в силе, но потом разговор приобретает неожиданный поворот: первый собеседник просит перестать ему писать.

Turning random internet drama into songs, part 1 pic.twitter.com/jO0apLKEiq — Lubalin (@lubalin_vibe_co) December 30, 2020

Вторая песня была про Кэролайн, которая якобы присвоила себе чужой рецепт запеканки из брокколи.

turning random internet drama into songs, part 2 pic.twitter.com/9DnAoYGLam — Lubalin (@lubalin_vibe_co) December 30, 2020

Третье видео – это перепевание публикации одного человека. Но и здесь присутствует драма. "Я не хочу встречать людей. Мне не нужны новые друзья. Мне просто нужно масло. Мас-лооооооо".

internet drama part 3: i just need butter pic.twitter.com/dyFretSOlc — Lubalin (@lubalin_vibe_co) January 18, 2021

В последнем видео, которое он записал вместе с Джимми Феллоном и Элисон Бри, комментаторы рассказывают, какой соус для салата их любимый. Многие называют блю-чиз, сделанный на основе сыра с плесенью. И каждому из таких комментаторов женщина по имени Кэти, которую озвучивает Элисон Бри, с отвращением отвечает: "В блю-чиз – плесень".