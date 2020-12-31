Ліпити сніговиків люблять і дорослі, і діти, адже це чудова розвага, яка дозволяє весело та активно провести час з сім'єю та друзями.

Незважаючи на веселощі, сніговики іноді не виправдовують очікувань, адже зліпити кульки правильного розміру та форми буває важко. Але ці проблеми невідомі користувачці сайту Reddit з нікнеймом FarGoose. 28 грудня вона опублікувала фото свого сніговика, і він справді ідеальний, розповідають Розваги 24.

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Я зробила дуже круглого сніговика,

– написала FarGoose.



Ідеально круглий сніговик / Фото FarGoose

Це фото не залишить байдужими навіть найприскіпливіших перфекціоністів. Коментарі під дописом заповнилися приємними словами від реддіторів: "Ти це зробила! Не можу повірити, що у тебе все вийшло!", "Виглядає дивовижно. Цікаво, скільки часу і практики знадобилося, що зробити його", "Мені здається, що це 3 кульки моцарели".

Декого з коментаторів стурбувало те, що у сніговика немає обличчя. Але дівчина швидко їх заспокоїла та прикріпила фото готового витвору снігового мистецтва.

Якщо комусь цікаво, ось так він виглядає завершеним!,

– написала реддіторка.

Готовий сніговик / Фото FarGoose

Сніговик на фото посміхається. Можливо, він навіть усвідомлює свою ідеальність і пишається нею. Сподіваємося, що морозна погода протримається якнайдовше, щоб сніговий красунчик встиг потішити усіх довкола!