Лепить снеговиков любят и взрослые, и дети, ведь это прекрасное развлечение, которое позволяет весело и активно провести время с семьей и друзьями.

Несмотря на веселье, снеговики иногда не оправдывают ожиданий, ведь слепить шарики правильного размера и формы бывает трудно. Но пользователь сайта Reddit с никнеймом FarGoose. 28 декабря она опубликовала фото своего снеговика, и он действительно идеален, рассказывают Развлечения 24.

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Я сделала очень круглого снеговика,

– написала FarGoose.



Идеально круглый снеговик / Фото FarGoose

Это фото не оставит равнодушными даже самых придирчивых перфекционистов. Комментарии под постом заполнились приятными словами от реддиторов: "Ты это сделала! Не могу поверить, что у тебя все получилось!", "Выглядит изумительно. Интересно, сколько времени и практики понадобилось, что сделать его", "Мне кажется, что это 3 шарика моцареллы".

Некоторых комментаторов обеспокоило то, что у снеговика нет лица. Но девушка быстро их успокоила и прикрепила фото готового произведения снежного искусства.

Если кому-то интересно, вот так он выглядит завершенным,

– написала девушка.

Готовый снеговик / Фото FarGoose

Снеговик на фото улыбается. Возможно, он даже осознает свою идеальность и гордится ею. Надеемся, что морозная погода продержится как можно дольше, чтобы снежный красавчик успел порадовать всех вокруг!