Мы привыкли видеть зайцев, которые грызут очередную сочную морковку, в мультиках, но что бы вы сказали, если бы увидели такую картину в собственном дворе?

Семья Брайант из Калгари в Канаде, недавно поделилась интересной историей. Однажды утром кто-то из них выглянул в окно и увидел зайца рядом со снеговиком, которого они слепили накануне. Когда вся семья собралась, чтобы понаблюдать за животным, заяц начал есть морковку, которая выполняла роль носа снеговика, хотя сначала казалось, что он решил поцеловать снежного друга. Это действо Брайанты сняли на камеру и опубликовали в сети. Видео быстро собрало тысячи просмотров и стало настолько вирусным, что даже появилось в эфире новостей CBC.

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Смотрите, как зайчик сьел нос снеговика

Хотя видео обрывается, нам известно, что заяц сьел почти всю морковку, оставив лишь небольшой кусочек.



От носа снеговика остался только кусочек / Фото CBC

После трапезы зверек не задержался во дворе Брайантов, а быстро побежал дальше, наверное, чтобы найти другого снеговика со вкусным носом.