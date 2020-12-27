Ми звикли бачити зайців, які гризуть чергову соковиту морквину, у мультиках, але що б ви сказали, якби побачили таку картину на власному подвір'ї?

Сім'я Брайант з Калгарі, що у Канаді, нещодавно поділилася цікавою історією. Одного ранку хтось із них визирнув у вікно та побачив зайця біля сніговика, який вони зліпили напередодні. Коли уся родина зібралася, щоб поспостерігати за твариною, заєць почав їсти морквину, яка виконувала роль носа сніговика, хоча спочатку здавалося, що він вирішив поцілувати снігового друга. Це дійство Брайанти зняли на камеру та опублікували в мережі. Відео швидко назбирало тисячі переглядів та стало настільки вірусним, що навіть з'явилося в ефірі новин CBC.

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Дивіться, як зайчик з'їв ніс сніговика

Хоч відео обривається, нам відомо, що заєць з'їв майже всю морквину, залишивши лише невеликий шматочок.



Від носа сніговика залишився лише шматочок / Фото CBC

Після трапези тваринка не затрималася у дворі Брайантів, а швидко побігла далі, напевно, щоб знайти іншого сніговика зі смачним носом.