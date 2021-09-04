Майкл Возняк – колишній охоронець Майкла Джордана та володів його речами протягом багатьох років. І от тепер члени родини Возняка виставили на сайт спортивних пам'ятних речей Lelands 2 пари інтимних предметів, які носив найвідоміший баскетболіст у світі. Проте варто зазначити, що нижня білизна має деякі ознаки "певного використання".

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В описі говориться, що один із незвичайних предметів має кілька незакріплених ниток, помітних на швах, а всередині навіть є маркування з хімчистки з прізвищем Возняк і з написом "Майкл Джордан". Стартова ціна поношеної нижньої білизни Jordan – 500 доларів. Проте торги набирають обертів – і за білизну вже дають понад 1000 доларів станом на початок дня 3 вересня. Це фактично один з найдорожчих предметів Jordan на цьому аукціоні серед трохи більше десятка пропозицій на цей момент.

Торги триватимуть до 25 вересня.

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