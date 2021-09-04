Майкл Возняк – бывший охранник Майкла Джордана и владел его вещами на протяжении многих лет. И вот теперь члены семьи Возняка выставили на сайт спортивных памятных вещей Lelands 2 пары интимных предметов, которые носил самый известный баскетболист в мире. Однако стоит отметить, что нижнее белье имеет некоторые признаки "определенного использования".

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В описании говорится, что один из необычных предметов имеет несколько незакрепленных нитей, заметных на швах, а внутри даже есть маркировка из химчистки с фамилией Возняк и с надписью "Майкл Джордан". Стартовая цена поношенного нижнего белья Jordan – 500 долларов. Однако торги набирают обороты – и за белье уже дают более 1000 долларов по состоянию на начало дня 3 сентября. Это фактически один из самых дорогих предметов Jordan на этом аукционе среди чуть более десятка предложений на данный момент.

Торги продлятся до 25 сентября.

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