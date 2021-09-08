Зі слідами ДНК: капелюх Наполеона продають на аукціоні за сотні тисяч доларів

Британський аукціонний дім Bonhams оголосив про продаж бікорна – двокутного капелюха, що належав самому Наполеонові Бонапарту. Це довели за допомогою слідів ДНК, які вдалося знайти.

Скільки коштує капелюх Наполеона

Теперішній власник придбав капелюх на невеличкому німецькому аукціоні. Тоді він ще не знав, яку історичну цінність має бікорн, і чиїм він був раніше.

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Проте коли чоловік побачив на капелюсі деякі написи, зрозумів, що він міг належати французькому імператору. Це підтвердили також розміри, матеріал і вік бікорна. Після попереднього огляду капелюх вирішили дослідити детальніше, і знайшли на ньому 5 волосин. Пізніше провели аналіз двох із них – виявилося, що вони справді мають ДНК Наполеона.

Наполеон Бонапарт носив капелюхи паризької компанії Poupart et Cie. Спеціально для імператора виготовили 120 двокутних капелюхів з бобрової повсті. До сьогодні збереглися 20 – 30 екземплярів з цієї колекції.



Капелюх Наполеона зі слідами ДНК продають на аукціоні / Фото Bonhams

Це дуже захопливе і значуще відкриття. Бікорн можна датувати початком 19 століття, а матеріал відчувається точно так само, як і в капелюхах Poupart. І що найважливіше, дослідження ДНК показали, що, безсумнівно, це капелюх імператора Наполеона,

– поділився директор Bonhams Europe Саймон Коттл.

За його словами, історія цього бікорна дуже відрізняється від усіх інших капелюхів Наполеона, які раніше з'являлися на аукціонах. Більшість з них були отримані від знаті, пов'язаної з полководцем, або солдаті, які підбирали капелюхи на полі бою. Натомість екземпляр, представлений зараз, став "першим зі слідами ДНК імператора".

Початково експерти оцінили капелюха у 100 000 – 150 000 фунтів стерлінгів (137 745 – 206 600 доларів або 3,6 – 5,5 мільйона гривень). Хоча ймовірно, що насправді лот піде з молотка набагато дорожче, адже інші капелюхи Наполеона раніше продавалися й за мільйон фунтів стерлінгів.

Аукціон відбудеться 27 жовтня у Лондоні.

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