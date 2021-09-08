Скільки коштує капелюх Наполеона

Теперішній власник придбав капелюх на невеличкому німецькому аукціоні. Тоді він ще не знав, яку історичну цінність має бікорн, і чиїм він був раніше.

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Проте коли чоловік побачив на капелюсі деякі написи, зрозумів, що він міг належати французькому імператору. Це підтвердили також розміри, матеріал і вік бікорна. Після попереднього огляду капелюх вирішили дослідити детальніше, і знайшли на ньому 5 волосин. Пізніше провели аналіз двох із них – виявилося, що вони справді мають ДНК Наполеона.

Зауважимо! Наполеон Бонапарт носив капелюхи паризької компанії Poupart et Cie. Спеціально для імператора виготовили 120 двокутних капелюхів з бобрової повсті. До сьогодні збереглися 20 – 30 екземплярів з цієї колекції.



Капелюх Наполеона зі слідами ДНК продають на аукціоні / Фото Bonhams

Це дуже захопливе і значуще відкриття. Бікорн можна датувати початком 19 століття, а матеріал відчувається точно так само, як і в капелюхах Poupart. І що найважливіше, дослідження ДНК показали, що, безсумнівно, це капелюх імператора Наполеона,

– поділився директор Bonhams Europe Саймон Коттл.

За його словами, історія цього бікорна дуже відрізняється від усіх інших капелюхів Наполеона, які раніше з'являлися на аукціонах. Більшість з них були отримані від знаті, пов'язаної з полководцем, або солдаті, які підбирали капелюхи на полі бою. Натомість екземпляр, представлений зараз, став "першим зі слідами ДНК імператора".

Початково експерти оцінили капелюха у 100 000 – 150 000 фунтів стерлінгів (137 745 – 206 600 доларів або 3,6 – 5,5 мільйона гривень). Хоча ймовірно, що насправді лот піде з молотка набагато дорожче, адже інші капелюхи Наполеона раніше продавалися й за мільйон фунтів стерлінгів.

Аукціон відбудеться 27 жовтня у Лондоні.

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