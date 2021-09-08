Сколько стоит шляпа Наполеона

Нынешний владелец приобрел шляпу на небольшом немецком аукционе. Тогда он еще не знал, какую историческую ценность имеет бикорн, и чьим он был раньше.

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Однако когда мужчина увидел на шляпе некоторые надписи, понял, что он мог принадлежать французскому императору. Это подтвердили также размеры, материал и возраст бикорна. После предварительного осмотра шляпу решили исследовать более подробно, и нашли на ней 5 волосков. Позже провели анализ двух из них – оказалось, что они действительно содержат ДНК Наполеона.

Заметим! Наполеон Бонапарт носил шляпы парижской компании Poupart et Cie. Специально для императора изготовили 120 шляп-двууголок из бобрового войлока. До сих пор сохранились 20 – 30 экземпляров из этой коллекции.



Шляпу Наполеона со следами ДНК продают на аукционе / Фото Bonhams

Это очень увлекательное и значимое открытие. Бикорн можно датировать началом 19 века, а материал ощущается точно так же, как и в шляпах Poupart. И что самое важное, исследования ДНК показали, что, несомненно, это шляпа императора Наполеона,

– поделился директор Bonhams Europe Саймон Коттл.

По его словам, история этого бикорна очень отличается от всех шляп Наполеона, которые ранее появлялись на аукционах. Большинство из них были получены от знати, связанной с полководцем, или солдат, которые подбирали шляпы на поле боя. Экземпляр, представленный сейчас, стал "первым со следами ДНК императора".

Изначально эксперты оценили шляпу в 100 000 – 150 000 фунтов стерлингов (137 745 – 206 600 долларов или 3,6 – 5,5 миллиона гривен). Хотя вероятно, что на самом деле лот уйдет с молотка намного дороже, ведь другие шляпы Наполеона раньше продавались и за миллион фунтов стерлингов.

Аукцион состоится 27 октября в Лондоне.

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