Жодних фарб: дівчина створює чарівні ілюстрації за допомогою кави

Креативні люди часто використовують для своєї творчості досить неочікувані засоби та інструменти. До прикладу, ілюстраторка зі Швейцарії створила серію ілюстрацій, малюючи кавою замість фарб.

Художниця працює під псевдонімом Threeleaves або Трилисник. Зазвичай фізичні ілюстрації вона малює аквареллю, але одного разу її хлопець попросив дівчину створити для нього картину, використовуючи лише каву.

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Вона прийняла виклик, приготувала еспресо і почала малювати. Виявилося, що працювати з кавою набагато складніше, ніж з фарбами. Один шар сохнув кілька годин, а для темніших тонів їх потрібно було багато. Саме тому створення картини зайняло далеко не один день.

Проте, коли робота була готова, результат дуже сподобався художниці. Малюнок мав не лише гарний вигляд, а й дивовижний аромат. Тож вона вирішила створити ще кілька таких ілюстрацій. Що з цього вийшло – дивіться у нашій добірці.

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