Компанія The Toy Zone попросила цифрових художників втілити це у життя хоча б у віртуальному світі. Вони погодилися і не лише показали, яким був би результат такого незвичного будівництва, а й підрахували, скільки деталей та грошей потрібно, аби реалізувати настільки грандіозні проєкти. Спойлер – традиційні матеріали обходяться дешевше.

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Найдорожче обійдеться будівництво з кубиків LEGO найвищого хмарочоса у світі – вежі Бурдж-Халіфа у Дубаї. Воно коштуватиме 759,2 мільярда доларів. На цей проєкт доведеться витратити й найбільше деталей – понад 2,5 трильйона. А от найбільше видів деталей LEGO знадобиться для реалізації замку Disney у США – 604.

Тадж-Махал, Індія

Який вигляд мав би Тадж-Махал з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 1 мільярд доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 2 186 819 336 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 35 007 786 500 деталей 176-и видів.

Статуя Свободи, США

Який вигляд мала б Статуя Свободи з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 6,2 мільйона доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 1 164 434 496 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 16 351 963 706 деталей 168-и видів.

Біг-Бен і Парламент Великої Британії

Який вигляд мав би британський парламент з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 275,4 мільйона доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 12 408 594 545.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 206 636 181 818 деталей 256-и видів.

Бурдж-Халіфа, ОАЕ

Який вигляд мала б вежа Бурдж-Халіфа з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 2,1 мільярда доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 759 246 638 177 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 2 528 544 159 544 деталей 64-х видів.

Ейфелева вежа, Франція

Який вигляд мала б Ейфелева вежа з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 45 мільйонів доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 68 954 818 440 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 276 715 798 464 деталей 56-и видів.

Білий дім, США

Який вигляд мав би Білий дім США з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 5 мільйонів доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 3 326 415 232 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 41 112 374 275

деталей 205-и видів.

Колізей, Італія

Який вигляд мав би Колізей з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – невідомо.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 7 687 964 746 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 154 377 762 712 деталей 240-а видів.

Бранденбурзькі ворота, Німеччина

Який вигляд мали б Брандербурзькі ворота з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – невідомо.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 896 695 155 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 9 302 667 653 деталей 44-х видів.

Олд Траффорд, Велика Британія

Який вигляд мав би стадіон Олд Траффорд з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 14,5 мільйона доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 24 470 011 926 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 317 957 620 206 деталей 365-и видів.

Замок Disney, США

Який вигляд мав би замок Disney з кубиків LEGO / Візуалізація The Toy Zone

Вартість будівництва оригінальної пам'ятки з урахуванням інфляції – 32 мільйони доларів.

Вартість будівництва повномасштабної моделі LEGO – 181 697 802 доларів.

Кількість необхідних кубиків LEGO – 2 118 137 751 деталь 619-и видів.

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