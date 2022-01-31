Художница работает под псевдонимом Threeleaves или Трилистник. Обычно физические иллюстрации она рисует акварелью, но однажды ее парень попросил девушку создать для него картину, используя только кофе.

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Она приняла вызов, приготовила эспрессо и принялась рисовать. Оказалось, что работать с кофе гораздо сложнее, чем с красками. Один слой сох несколько часов, а для более темных тонов их нужно было много. Именно поэтому создание картины заняло далеко не один день.

Однако когда работа была готова, результат очень понравился художнице. Рисунок не только красиво выглядел , но и имел удивительный аромат. Она решила создать еще несколько таких иллюстраций. Что из этого вышло – смотрите в нашей подборке.

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