Він малює туристичні місця, пам'ятки та ніші цікаві об'єкти на паперових стаканчиках. У результаті виходять дивовижно продумані ілюстрації.
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Берк займається цим з 2016 року. За цей час він відвідав десятки країн та міст, намалював сотні ілюстрацій та став популярним. Лише в інстаграмі за мандрами та творчістю художника стежать 102 тисячі людей, а його авторський стиль вподобали й різні світові бренди. Він вже встиг поспівпрацювати з Ford Turkey, TikTok, Starbucks та іншими.