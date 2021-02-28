Живу з чудовиськом: 25 фотографій від людей, яким не пощастило з сусідами

Усі ми маємо власні побутові звички, які часом дуже відрізняються. Хтось до блиску натирає столові прибори і не пропускає жодної пилинки на полиці, а хтось – залишає брудний порожній посуд у холодильнику та всюди розкидає речі. Саме тому ділити дах з іншими людьми буває складно.
Зазвичай зі співмешканцями, родичами чи партнерами ми маємо доволі дружні стосунки, але є речі, які здатні зіпсувати найміцніший зв'язок. Герої цієї добірки запевняють, що вони "живуть з чудовиськами", адже їхні співмешканці мають зовсім інші погляди на ведення побуту. Пропонуємо вам подивитися на ці фото. Те, що на них зображене, зможе роздратувати будь-кого.
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"Як мій тато залишив шматок стейка у холодильнику"
"Мій чоловік купив матрац з ефектом пам'яті лише для своєї половини ліжка"
"Мій тато їсть масло ось так"
"Неочікуване рішення"
"Моя дружина викидає банку у смітник, коли у ній ще залишається стільки арахісової пасти"
"Мій співмешканець вважає вітальню своєю спальнею"
"Я одружений з чудовиськом"
"Так мій хлопець розкладає продукти"
"Дружина купує продукти, хоча вони у нас є"
"Моя мама з'їдає шоколад і ховає морозиво назад до морозилки"
"Я люблю людину, яка вважає, що це нормально"
"Як моя дружина завантажує посудомийку"
"У такому вигляді моя сім'я залишає зубну пасту"
"Я живу з монстрами"
"Мені казали, що коли я житиму з дівчиною, усюди буде чисто"
"Раковина після того, як мій хлопець поголився"
"Я хотів молока, але хтось залишив у холодильнику лише це"
"Так моя дівчина їсть тістечко"
"Я живу з цією людиною лише 6 днів. Здається, час шукати нове житло"
"У нашій сім'ї 4 людини"
"Так я ріжу піцу, щоб не розрізати ковбасу. Моя дівчина вважає, що це дивно"
"Мої речі обведені. Усе решта – моєї сестри"
"Моя мама зберігає гель для прання у пляшці з-під молока"
"Чоловік зробив з мого улюбленого ножа садовий інструмент"
"Так моя дружина викидає коробки"