Живу з чудовиськом: 25 фотографій від людей, яким не пощастило з сусідами

12:32

Усі ми маємо власні побутові звички, які часом дуже відрізняються. Хтось до блиску натирає столові прибори і не пропускає жодної пилинки на полиці, а хтось – залишає брудний порожній посуд у холодильнику та всюди розкидає речі. Саме тому ділити дах з іншими людьми буває складно.