Живу з чудовиськом: 25 фотографій від людей, яким не пощастило з сусідами

28 лютого 2021 , 12:32
Читать новость на русском

Джерело:

Boredpanda

Усі ми маємо власні побутові звички, які часом дуже відрізняються. Хтось до блиску натирає столові прибори і не пропускає жодної пилинки на полиці, а хтось – залишає брудний порожній посуд у холодильнику та всюди розкидає речі. Саме тому ділити дах з іншими людьми буває складно.

Зазвичай зі співмешканцями, родичами чи партнерами ми маємо доволі дружні стосунки, але є речі, які здатні зіпсувати найміцніший зв'язок. Герої цієї добірки запевняють, що вони "живуть з чудовиськами", адже їхні співмешканці мають зовсім інші погляди на ведення побуту. Пропонуємо вам подивитися на ці фото. Те, що на них зображене, зможе роздратувати будь-кого.

Читайте також Коли щось пішло не так: 30 фейлів від людей, у яких видався поганий день – курйозна добірка

"Як мій тато залишив шматок стейка у холодильнику"

"Мій чоловік купив матрац з ефектом пам'яті лише для своєї половини ліжка"

"Мій тато їсть масло ось так"

"Неочікуване рішення"

"Моя дружина викидає банку у смітник, коли у ній ще залишається стільки арахісової пасти"

"Мій співмешканець вважає вітальню своєю спальнею"

"Я одружений з чудовиськом"

"Так мій хлопець розкладає продукти"

"Дружина купує продукти, хоча вони у нас є"

"Моя мама з'їдає шоколад і ховає морозиво назад до морозилки"

"Я люблю людину, яка вважає, що це нормально"

"Як моя дружина завантажує посудомийку"

"У такому вигляді моя сім'я залишає зубну пасту"

"Я живу з монстрами"

"Мені казали, що коли я житиму з дівчиною, усюди буде чисто"

"Раковина після того, як мій хлопець поголився"

"Я хотів молока, але хтось залишив у холодильнику лише це"

"Так моя дівчина їсть тістечко"

"Я живу з цією людиною лише 6 днів. Здається, час шукати нове житло"

"У нашій сім'ї 4 людини"

"Так я ріжу піцу, щоб не розрізати ковбасу. Моя дівчина вважає, що це дивно"

"Мої речі обведені. Усе решта – моєї сестри"

"Моя мама зберігає гель для прання у пляшці з-під молока"

"Чоловік зробив з мого улюбленого ножа садовий інструмент"

"Так моя дружина викидає коробки"