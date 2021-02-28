Усі ми маємо власні побутові звички, які часом дуже відрізняються. Хтось до блиску натирає столові прибори і не пропускає жодної пилинки на полиці, а хтось – залишає брудний порожній посуд у холодильнику та всюди розкидає речі. Саме тому ділити дах з іншими людьми буває складно.

Зазвичай зі співмешканцями, родичами чи партнерами ми маємо доволі дружні стосунки, але є речі, які здатні зіпсувати найміцніший зв'язок. Герої цієї добірки запевняють, що вони "живуть з чудовиськами", адже їхні співмешканці мають зовсім інші погляди на ведення побуту. Пропонуємо вам подивитися на ці фото. Те, що на них зображене, зможе роздратувати будь-кого. Читайте також Коли щось пішло не так: 30 фейлів від людей, у яких видався поганий день – курйозна добірка "Як мій тато залишив шматок стейка у холодильнику" "Мій чоловік купив матрац з ефектом пам'яті лише для своєї половини ліжка" "Мій тато їсть масло ось так" "Неочікуване рішення" "Моя дружина викидає банку у смітник, коли у ній ще залишається стільки арахісової пасти" "Мій співмешканець вважає вітальню своєю спальнею" "Я одружений з чудовиськом" "Так мій хлопець розкладає продукти" "Дружина купує продукти, хоча вони у нас є" "Моя мама з'їдає шоколад і ховає морозиво назад до морозилки" "Я люблю людину, яка вважає, що це нормально" "Як моя дружина завантажує посудомийку" "У такому вигляді моя сім'я залишає зубну пасту" "Я живу з монстрами" "Мені казали, що коли я житиму з дівчиною, усюди буде чисто" "Раковина після того, як мій хлопець поголився" "Я хотів молока, але хтось залишив у холодильнику лише це" "Так моя дівчина їсть тістечко" "Я живу з цією людиною лише 6 днів. Здається, час шукати нове житло" "У нашій сім'ї 4 людини" "Так я ріжу піцу, щоб не розрізати ковбасу. Моя дівчина вважає, що це дивно" "Мої речі обведені. Усе решта – моєї сестри" "Моя мама зберігає гель для прання у пляшці з-під молока" "Чоловік зробив з мого улюбленого ножа садовий інструмент" "Так моя дружина викидає коробки"