У каждого из нас есть собственные бытовые привычки, которые порой очень отличаются. Кто-то до блеска натирает столовые приборы и не пропускает ни одной пылинки на полке, а кто-то – оставляет грязную пустую посуду в холодильнике и везде разбрасывает вещи. Именно поэтому делить крышу с другими людьми бывает нелегко.

Обычно с соседями, родственниками или партнерами у нас достаточно дружеские отношения, но есть вещи, которые способны испортить даже самую прочную связь. Герои этой подборки уверяют, что они "живут с чудовищами", ведь их сожители имеют совсем другие взгляды на ведение быта. Предлагаем вам посмотреть на эти фото. То, что на них изображено, сможет разозлить любого. Читайте также Когда что-то пошло не так: 30 фейлов от людей, у которых был плохой день – курьезная подборка "Как мой папа оставил кусок стейка в холодильнике" "Мой муж купил матрас с эффектом памяти только для своей половины кровати" "Мой папа есть масло вот так" "Неожиданное решение" "Моя жена выбрасывает банку в мусорку, когда в ней еще остается столько арахисовой пасты" "Мой сожитель считает гостиную своей спальней" "Я женат на чудовище" "Так мой парень раскладывает продукты" "Жена покупает продукты, хотя они у нас есть" "Моя мама сьедает шоколад и прячет мороженное назад в морозилку" "Я люблю человека, который считает, что это нормально" "Как моя жена загружает посудомойку" "В таком виде моя семья оставляет зубную пасту" "Я живу с монстрами" "Мне говорили, что когда я буду жить с девушкой, везде будет чисто" "Раковина после того, как мой парень побрился" "Я хотел молока, но кто-то оставил в холодильнике только это" "Так моя девушка ест пирожное" "Я живу с этим человеком всего 6 дней. Кажется, пора искать новое жилье" "В нашей семье 4 человека" "Так я режу пиццу, чтобы не разрезать колбасу. Моя девушка считает, что это странно" "Я обвел свои вещи. Все остальное – моей сестры" "Моя мама хранит гель для стирки в бутылке из-под молока" "Муж сделал из моего любимого ножа садовый инструмент" "Так моя жена выбрасывает коробки"