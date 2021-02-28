Живу с чудовищем: 25 фотографий от людей, которым не повезло с соседями
У каждого из нас есть собственные бытовые привычки, которые порой очень отличаются. Кто-то до блеска натирает столовые приборы и не пропускает ни одной пылинки на полке, а кто-то – оставляет грязную пустую посуду в холодильнике и везде разбрасывает вещи. Именно поэтому делить крышу с другими людьми бывает нелегко.
Обычно с соседями, родственниками или партнерами у нас достаточно дружеские отношения, но есть вещи, которые способны испортить даже самую прочную связь. Герои этой подборки уверяют, что они "живут с чудовищами", ведь их сожители имеют совсем другие взгляды на ведение быта. Предлагаем вам посмотреть на эти фото. То, что на них изображено, сможет разозлить любого.
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"Как мой папа оставил кусок стейка в холодильнике"
"Мой муж купил матрас с эффектом памяти только для своей половины кровати"
"Мой папа есть масло вот так"
"Неожиданное решение"
"Моя жена выбрасывает банку в мусорку, когда в ней еще остается столько арахисовой пасты"
"Мой сожитель считает гостиную своей спальней"
"Я женат на чудовище"
"Так мой парень раскладывает продукты"
"Жена покупает продукты, хотя они у нас есть"
"Моя мама сьедает шоколад и прячет мороженное назад в морозилку"
"Я люблю человека, который считает, что это нормально"
"Как моя жена загружает посудомойку"
"В таком виде моя семья оставляет зубную пасту"
"Я живу с монстрами"
"Мне говорили, что когда я буду жить с девушкой, везде будет чисто"
"Раковина после того, как мой парень побрился"
"Я хотел молока, но кто-то оставил в холодильнике только это"
"Так моя девушка ест пирожное"
"Я живу с этим человеком всего 6 дней. Кажется, пора искать новое жилье"
"В нашей семье 4 человека"
"Так я режу пиццу, чтобы не разрезать колбасу. Моя девушка считает, что это странно"
"Я обвел свои вещи. Все остальное – моей сестры"
"Моя мама хранит гель для стирки в бутылке из-под молока"
"Муж сделал из моего любимого ножа садовый инструмент"
"Так моя жена выбрасывает коробки"
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