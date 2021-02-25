Неудачные дни бывают у каждого из нас. Когда такое случается, лучше не унывать, а отдохнуть и попробовать забыть о своих проблемах. Для этого можно встретиться с друзьями, посмотреть любимое кино или же просмотреть нашу подборку и убедиться, что у вас все не так плохо, как кажется.

Авторов этих фотографий постигли неудачи, которые способны испортить день любому. Несмотря на это, курьезная подборка фейлов других людей работает в обратном направлении, и улучшает настроение каждому, кто ее посмотрит.

Это забавно Щенок хаски покрасил язык в синий цвет, разжевав коробку с краской для волос хозяйки

"Я азиат, а функция распознавания лица в телефоне просит меня открыть глаза пошире"

"Акула, которую я фотографировал, украла мою камеру"

"Я опрокинул 50 тысяч маленьких бусинок и теперь сортирую их вручную"

"Мой босс измельчил в шредере конверт, который лежал на его столе. Он не знал, что там наличные"

"Кто-то случайно включил систему пожаротушения"

"У меня аллергия почти на все"

"Доброе утро"

"Я сходил в поход"

"Сегодня мы установили новую стеклянную электроплиту"

"В компании, где я работаю, обьявили, что сделают подарки лучшим работникам. Мы получили маски"

"Не оставляйте свой каяк на солнце"

"Это новый монитор. Сегодня я поскользнулся и ударился о стол, а он упал и сломался"

"Я готовлю настолько ужасно, что даже гриль удивлен"

"Если коротко – я увидел таракана"

"Я арендовала эту квартиру 2 года, а завтра переезжаю. Убирая перед отьездом, я разбила дверцу духовки"

"Мы шли к этой пещере 2 часа. Она никуда не ведет"

"Кто-то разрезал крышу моей незапертой машины"

"Перчатка порвалась, когда я красила волосы"

"Эта поездка закончилась плохо"

"2020 год в одном фото"

"Ширина туалетной бумаги на заправке"

"Lamborghini Huracan затопило во время дождя. Автомобиль не был застрахован"

"Мой друг не проверил нижнее белье перед тем, как надеть его"

"Это случилось в 5 утра. Это был почти сердечный приступ"

"Я сбросил треть своего веса, и наконец перестал считать себя слишком толстым. Но туалет с этим не согласился"

"А как там ваш день?"

"Моя мама разлила на пол 10 литров меда"

"Я решил, что солнцезащитный крем не нужен"

"Сегодня мой выпускной"

"Мне нужно заменить аккумулятор"

Еще больше курьезов Фейлы, в которые трудно поверить: подборка фото людей, чей день прошел хуже, чем у вас