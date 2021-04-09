У США жінці підкинули кошик з брудною білизною: що вона з ним зробила

Сібілла Мур, що мешкає в Техасі, виявила на ґанку свого будинку таємничу знахідку – кошик з брудним чоловічим одягом. Поруч залишили сумку з господарським милом та ополіскувачем для білизни. Жінка зробила висновок, що хтось дуже хоче, аби вона випрала чужий одяг.

Спершу Сібілла вирішила нічого не робити – вона залишила кошик з пральними засобами на порозі, сподіваючись, що хтось за ними повернеться. Проте, за добу власник брудного одягу так і не з'явився.

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Тоді жінка спробувала розшукати його. Вона публікувала фотографії своєї знахідки у різних спільнотах у соціальних мережах.

Через 3 дні Сібілла не втрималася і випрала одяг. Буквально через 10 хвилин після того, як вона висушила і склала речі назад до кошика, у її двері постукали. Вона відчинила, і побачила чоловіка, який запитав: "У вас випадково немає кошика з білизною?". Жінка зрозуміла, що перед нею стоїть загадковий власник брудного одягу.

Виявилося, що на одній вулиці з Сібіллою мешкає жінка, яка пере його одяг за гроші. Цього разу кур'єр, який доставляв кошик з брудними речами, помилився адресою і залишив його під будинком Сібілли. Чоловік зізнався, що ходить в одних штанах вже 3 дні, бо усі його речі безслідно зникли.

Чоловік довго вибачався та дякував Сібіллі за те, що вона знайшла та ще й випрала його одяг. Жінка ж розповідає цю історію з усмішкою. Вона говорить, що у такий складний час приємно допомогти іншій людині, навіть якщо це така дрібниця як прання.