Побутові обов'язки часто стають причиною сімейних сварок. Особливо, коли один із партнерів виконує всю хатню роботу, а інший – не робить нічого. Жінка з Великої Британії мала таку ж проблему і вирішила змінити це.

Дружина та мати 2 дітей, користувачка твітера з нікнеймом Miss Potkin, вирішила не прибирати вдома протягом 3-ох днів. Вона сподівалася, що хатню роботу почне виконувати її чоловік, коли помітить, що у будинку безлад. Результатами свого експерименту вона ділилася в мережі.

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18 березня Міс Поткін опублікувала допис зі світлиною своєї кухні. Фото з купою брудного посуду вона підписала так: "2 дні тому я вирішила припинити мити посуд. Я готую обіди для всіх, і мені набридло постійно прибирати. Від тоді ця купа збільшується, і скоро у них закінчаться чашки та тарілки".

Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.



Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B — Miss Potkin (@MissPotkin) March 17, 2021

Згодом жінка розповіла, що у них закінчилися ложки та остання каструля. За її словами, на це ніхто не зважав. Чоловік Міс Поткін, якого вона називає "Ірландцем", лише один раз виніс сміття, а до розв'язання проблеми з відсутністю чистого посуду підійшов креативно.

Ірландець почав заварювати чай за допомогою силіконової ложки для відлучення дітей від грудей. В хід пішла аварійна чашка, – поділилася Міс Поткін.

Spoke too soon. Irish has resorted to making tea with the baby’s weaning spoon and it using the emergency cup. pic.twitter.com/BMR6kuXLzs — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

Крім прибирання, жінка вирішила поки що не прати одяг. За кілька днів у її будинку з'явилися цілі купи брудних речей.



За 2 дні почав накопичуватися брудний одяг / Фото з твітера Miss Potkin

В якийсь момент жінка вже розчарувалася у своїй ідеї, тому що вона не приносила результату. У будинку закінчився туалетний папір, а у сковорідці на кухні почала псуватися сосиска, яка довго там лежала. Міс Поткін назвала її "ковбасою смерті".

The sausage of death. pic.twitter.com/a8DcDulfFT — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

Зрештою Міс Поткін побачила, що "Ірландець" вирішив щось робити. Він очистив і поскладав частину посуду до посудомийки, але так і не увімкнув її. Крім того, він купив туалетний папір та викинув "ковбасу смерті".

Кардинальні зміни сталися на 3 день. Чоловік Міс Поткін врешті увімкнув посудомийку та поприбирав у будинку.

На четвертий день свого експерименту жінка написала: "Ми зробили це. Але більше я на таке не піду".

WE MADE IT! (I’m not doing that again) pic.twitter.com/3UK3mSD59A — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли дії Міс Поткін. Дехто схвалював та підтримував її, але було багато коментаторів, які засуджували жінку за те, що вона не слідкує за будинком. Вона відповіла на негатив і пояснила, що хотіла трішки провчити членів своєї родини, щоб вони почули і зрозуміли її.

У вас буде багато хороших і поганих днів. Але людям не подобається, коли їхні старання сприймають як належне. Особливо, коли це роблять ті, кого вони люблять найбільше,

– підсумувала Міс Поткін.