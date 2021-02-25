Суд Пекіну зобов'язав чоловіка, який вирішив розлучитися зі своєю дружиною, заплатити їй за хатню роботу та догляд за дитиною. 5 років домашніх клопотів оцінили в 50 тисяч китайських юанів. Це 215 тисяч гривень.

Чоловік на прізвище Чен подав на розлучення минулого року. Спершу його дружина була проти цього, але пізніше почала вимагати, аби чоловік компенсував їй роки неоплачуваної праці. Жінка аргументувала це тим, що її коханий жодного разу не допоміг їй з виконанням хатньої роботи чи доглядом за їхнім сином.

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Суд прислухався до жінки та задовольнив її прохання. Тепер чоловік буде змушений виплатити їй 50 тисяч китайських юанів (215 тисяч гривень), а також щомісячно перераховувати 2 тисячі юанів (8600 гривень) аліментів. Це рішення було прийнято згідно з новим Цивільним кодексом, який набув чинності цього року.

При розлученні подружжя зазвичай ділить матеріальне майно. Але ж робота по дому – це цінність нематеріального майна,

– пояснив своє рішення суддя.

Ця історія швидко розлетілася мережею та спричинила чимало дискусій. Дехто вважає, що визначена судом сума є занадто малою для оплати 5 років роботи. Наприклад, няня у Пекіні за рік заробляє більше, ніж 50 тисяч юанів, при цьому вона має менше обов'язків, ніж середньостатистична домогосподарка.