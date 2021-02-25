Суд Пекина обязал мужчину, который решил развестись со своей женой, заплатить ей за домашнюю работу и уход за ребенком. 5 лет домашних хлопот оценили в 50 тысяч китайских юаней. Это 215 тысяч гривен.

Мужчина по фамилии Чен подал на развод в прошлом году. Сначала его жена была против этого, но позже потребовала, чтобы муж компенсировал ей годы неоплачиваемого труда. Женщина аргументировала это тем, что ее любимый ни разу не помог ей с выполнением домашней работы или уходом за их сыном.

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Суд прислушался к женщине и удовлетворил ее просьбу. Теперь мужчина будет вынужден выплатить ей 50 тысяч китайских юаней (215 тысяч гривен), а также ежемесячно перечислять 2 тысячи юаней (8600 гривен) алиментов. Это решение было принято в соответствии с новым Гражданским кодексом, который вступил в силу в этом году.

При разводе супруги обычно делят материальное имущество. Но ведь работа по дому – это ценность нематериального имущества,

– объяснил свое решение судья.

Эта история быстро разлетелась по сети и вызвала немало дискуссий. Некоторые считают, что определенная судом сумма является слишком малой для оплаты 5 лет работы. Например, няня в Пекине за год зарабатывает больше, чем 50 тысяч юаней, при этом она имеет меньше обязанностей, чем среднестатистическая домохозяйка.