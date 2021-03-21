Бытовые обязанности часто становятся причиной семейных ссор. Особенно, когда один из партнеров выполняет всю работу по дому, а другой – не делает ничего. У женщины из Великобритании была такая же проблема и она решила изменить это.

Жена и мать 2 детей, пользовательница твитера с никнеймом Miss Potkin, решила не убирать дома в течение 3-х дней. Она надеялась, что домашнюю работу начнет выполнять ее муж, когда заметит, что в доме беспорядок. Результатами своего эксперимента она делилась в сети.

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18 марта Мисс Поткин опубликовала пост с фотографией своей кухни. Фото с кучей грязной посуды она подписала так: "2 дня назад я решила прекратить мыть посуду. Я готовлю обеды для всех, и мне надоело постоянно убирать. С тех пор эта куча увеличивается, и скоро у них закончатся чашки и тарелки".

Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.



Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B — Miss Potkin (@MissPotkin) March 17, 2021

Позже женщина рассказала, что у них закончились ложки и последняя кастрюля. По ее словам, на это никто не обращал внимания. Муж Мисс Поткин, которого она называет "Ирландцем", только один раз вынес мусор, а к решению проблемы с отсутствием чистой посуды подошел креативно.

Ирландец начал заваривать чай с помощью силиконовой ложки для отлучения детей от груди. В ход пошла аварийная чашка,

– поделилась Мисс Поткин.

Spoke too soon. Irish has resorted to making tea with the baby’s weaning spoon and it using the emergency cup. pic.twitter.com/BMR6kuXLzs — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

Кроме уборки, женщина решила пока что не стирать одежду. За несколько дней в ее доме появились целые кучи грязных вещей.



За 2 дня начала накапливаться грязная одежда / Фото из твитера Miss Potkin

В какой-то момент женщина уже разочаровалась в своей идее, потому что она не приносила результата. В доме закончилась туалетная бумага, а в сковородке на кухне начала портиться сосиска, которая долго там лежала. Мисс Поткин назвала ее "колбасой смерти".

The sausage of death. pic.twitter.com/a8DcDulfFT — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

В конце концов Мисс Поткин увидела, что "Ирландец" решил что-то делать. Он очистил и сложил часть посуды в посудомойку, но так и не включил ее. Кроме того, он купил туалетную бумагу и выбросил "колбасу смерти".

Кардинальные изменения произошли на 3 день. Муж Мисс Поткин наконец включил посудомойку и убрал в доме.

На четвертый день своего эксперимента женщина написала: "Мы сделали это. Но больше я на такое не пойду".

WE MADE IT! (I’m not doing that again) pic.twitter.com/3UK3mSD59A — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

Пользователи сети неоднозначно восприняли действия Мисс Поткин. Некоторые одобряли и поддерживали ее, но было много комментаторов, которые осуждали женщину за то, что она не следит за домом. Она ответила на негатив и обьяснила, что хотела немного проучить членов своей семьи, чтобы они услышали и поняли ее.

У вас будет много хороших и плохих дней. Но людям не нравится, когда их старания воспринимают как должное. Особенно, когда это делают те, кого они любят больше всего,

– подытожила Мисс Поткин.