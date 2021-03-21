Женщина перестала убирать дома, чтобы проучить мужа: чем это закончилось – фото
Бытовые обязанности часто становятся причиной семейных ссор. Особенно, когда один из партнеров выполняет всю работу по дому, а другой – не делает ничего. У женщины из Великобритании была такая же проблема и она решила изменить это.
Источник:Metro
Жена и мать 2 детей, пользовательница твитера с никнеймом Miss Potkin, решила не убирать дома в течение 3-х дней. Она надеялась, что домашнюю работу начнет выполнять ее муж, когда заметит, что в доме беспорядок. Результатами своего эксперимента она делилась в сети.
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18 марта Мисс Поткин опубликовала пост с фотографией своей кухни. Фото с кучей грязной посуды она подписала так: "2 дня назад я решила прекратить мыть посуду. Я готовлю обеды для всех, и мне надоело постоянно убирать. С тех пор эта куча увеличивается, и скоро у них закончатся чашки и тарелки".
Позже женщина рассказала, что у них закончились ложки и последняя кастрюля. По ее словам, на это никто не обращал внимания. Муж Мисс Поткин, которого она называет "Ирландцем", только один раз вынес мусор, а к решению проблемы с отсутствием чистой посуды подошел креативно.
Ирландец начал заваривать чай с помощью силиконовой ложки для отлучения детей от груди. В ход пошла аварийная чашка,
– поделилась Мисс Поткин.
Кроме уборки, женщина решила пока что не стирать одежду. За несколько дней в ее доме появились целые кучи грязных вещей.
За 2 дня начала накапливаться грязная одежда / Фото из твитера Miss Potkin
В какой-то момент женщина уже разочаровалась в своей идее, потому что она не приносила результата. В доме закончилась туалетная бумага, а в сковородке на кухне начала портиться сосиска, которая долго там лежала. Мисс Поткин назвала ее "колбасой смерти".
В конце концов Мисс Поткин увидела, что "Ирландец" решил что-то делать. Он очистил и сложил часть посуды в посудомойку, но так и не включил ее. Кроме того, он купил туалетную бумагу и выбросил "колбасу смерти".
Кардинальные изменения произошли на 3 день. Муж Мисс Поткин наконец включил посудомойку и убрал в доме.
На четвертый день своего эксперимента женщина написала: "Мы сделали это. Но больше я на такое не пойду".
Пользователи сети неоднозначно восприняли действия Мисс Поткин. Некоторые одобряли и поддерживали ее, но было много комментаторов, которые осуждали женщину за то, что она не следит за домом. Она ответила на негатив и обьяснила, что хотела немного проучить членов своей семьи, чтобы они услышали и поняли ее.
У вас будет много хороших и плохих дней. Но людям не нравится, когда их старания воспринимают как должное. Особенно, когда это делают те, кого они любят больше всего,
– подытожила Мисс Поткин.
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