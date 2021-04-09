Сибилла Мур, которая живет в Техасе, обнаружила на крыльце своего дома таинственную находку – корзину с грязной мужской одеждой. Рядом оставили сумку с хозяйственным мылом и ополаскивателем для белья. Женщина сделала вывод, что кто-то очень хочет, чтобы она постирала чужую одежду.

Сначала Сибилла решила ничего не делать – она оставила корзину со стиральными средствами на пороге, надеясь, что кто-то за ними вернется. Однако, за сутки владелец грязной одежды так и не появился.

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Тогда женщина попыталась разыскать его. Она публиковала фотографии своей находки в различных сообществах в социальных сетях.

Через 3 дня Сибилла не удержалась и постирала одежду. Буквально через 10 минут после того, как она высушила и сложила вещи обратно в корзину, в ее дверь постучали. Она открыла, и увидела мужчину, который спросил: "У вас случайно нет корзины с бельем?". Женщина поняла, что перед ней стоит загадочный владелец грязной одежды.

Оказалось, что на одной улице с Сибиллой живет женщина, которая стирает его одежду за деньги. На этот раз курьер, которій доставлял корзину с грязными вещами, ошибся адресом и оставил ее под домом Сибиллы. Мужчина признался, что ходит в одних брюках уже 3 дня, потому что все его вещи бесследно исчезли.

Мужчина долго извинялся и благодарил Сибиллу за то, что она нашла и еще и постирала его одежду. Женщина рассказывает эту историю с улыбкой. Она говорит, что в такое сложное время приятно помочь другому человеку, даже если это такая мелочь как стирка.