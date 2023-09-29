Сама учасниця, як і чимало інших людей, не бачить нічого страшного у тому, що вона зробила.

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Що зробила жінка

В епізоді, який потім розкритикували, жінка бігала по магазину у Квінсленді в пошуках інгредієнтів, необхідних їй для приготування литовських страв. Набираючи продукти для холодного бурякового супу, Патриція взяла з вітрини в овочевому відділі чотири пучки цибулі шалот, але у поспіху впустила ще один пучок на підлогу супермаркету. Вона швидко нагнулася та підняла їх, а потім поклала назад на полицю.

Як на це відреагували у мережі

Саме цей вчинок і розкритикували люди. Відео швидко стало вірусним, а люди, які подивилися його, розділилися на 2 табори:

одні засуджували покупницю,

інші зізнавалися, що теж так робили.

Це просто огидно. Я знаю, що ми повинні мити продукти, коли приносимо їх додому з супермаркету, але ніхто цього не робить. Тому класти фрукти або овочі, які побували на підлозі, назад — це просто хамство стосовно інших покупців,

– написав один із глядачів.

Однак були й ті, хто став на бік жінки. Вони зізналися, що для них це абсолютно нормальний вчинок.

Усі так роблять. Я просто кладу товар назад. Якщо я зіпсую його, то покажу продавцю та скажу, що я його впустив. А потім іду далі за покупками,

– написав ще один глядач.

Що ж, ми не будемо вирішувати, хто тут правий, але радимо вам: обов'язково мийте фрукти та овочі перед вживанням!

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