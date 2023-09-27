44-річний поляк із Закопаного планував провести відпустку в Туреччині. Втім, через такі необдумані слова йому відмовили у посадці на літак.

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"Жарт" чоловіка в аеропорту не оцінили

Як пишуть у ЗМІ, цей інцидент здавався працівникам аеропорту серйозним. "Чоловік хотів пожартувати, але згодом зрозумів, що ніхто не сміється. Жодні пояснення йому не допомагали", – пояснили у Wprost. Після зухвалої заяви пасажира на місце викликали групу спецпризначення для подальшої перевірки.



Тепер цей чоловік змушений заплатити штраф через порушення Закону про авіацію. Мовиться про 500 злотих, у гривнях це трохи більше, ніж 4 000.

Зверніть увагу! Крім цього, жартівнику не дозволили продовжити подорож до Анталії. Чи зможе він полетіти туди іншим рейсом – невідомо.

Прикордонники звернулися до пасажирів

В аеропорту наголосили, що цей випадок ніяк не вплинув на розклад рейсів. Евакуації пасажирів також не проводили. Водночас прикордонники попередили усіх про наслідки таких "жартів".

Ми дуже серйозно ставимося до повідомлень про замінування, як і до жартів про вибухівку в багажі. І ретельно все перевіряємо,

– запевнили вони.

У повідомленні також нагадали, що є випадки, коли окрім штрафу й відмови у посадці жартівникам може загрожувати затримання й кримінальне звинувачення.