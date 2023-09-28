З'ясувалося, що туристка взяла три камені в Манавгаті (місті на сході Анталії). Це категорично заборонено робити.

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Жінка хотіла привести це каміння додому і помістити їх у свій акваріум. Але її затримали в аеропорту. Після цього 3 камені відправили на аналіз до музею Анталії.

Експерти музею з'ясували, що два з трьох каменів були мармуровими "шматками покриття для підлоги", а третій камінь "був архітектурною прикрасою". Аналіз каменів показав, що вони справді перебувають під захистом турецького закону про захист культурних та природних цінностей, і тому їх заборонено вивозити з країни.



Каміння, яке взяла жінка / Фото Ladbible.com

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Наразі Мергітс залишається під вартою в Туреччині в очікуванні суду. Їй вдалося "поговорити з суддею", щоб дізнатися, що вона "підозрюється в контрабанді археологічного каміння". Жінці може загрожувати ув'язнення.

Зверніть увагу! За даними Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Туреччина "жорстоко регулює" та "карає" осіб, визнаних винними в шахрайстві щодо "експорту культурних цінностей та старожитностей".

Раніше у Флоренції 22-річний турист із Німеччини пошкодив статую Нептуна, бо хотів зробити фото. Це вже не перший випадок, коли туристи завдають шкоди архітектурним пам'яткам в Італії. А ще одна жінка залізла у фонтан Треві в Римі, щоб наповнити свою пляшку водою. Неадекватна туристка засвітилася на відео. На оприлюднених кадрах видно, що жінка перебирається через низку каменів, щоб дістатися до центру культової пам'ятки.