Будиночок Шрека розташований серед пагорбів Шотландського нагір'я. Точне розташування, згідно з правилами сервісу, повідомлять лише після бронювання.
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Безплатно, але тільки у певні дати
Відповідний анонс компанія опублікувала 26 вересня. Бронювання відкриють 13 жовтня о 18:00 за британським літнім часом (BST), або ж о 20:00 за київським – за цим посиланням.
Одного разу дуже балакучий віслюк погодився побайдикувати тут зі Шреком. Перед тим, як знову вирушити в дорогу, Віслюк запрошує на болото гостей з близького і далекого закордоння,
– мовиться в оголошенні.
Орендувати будиночок огра можна на одну-дві ночі максимум для трьох гостей – лише із 27 по 29 жовтня. Водночас у Airbnb підкреслили, що гості самостійно несуть відповідальність за поїздку до Шотландії та назад.
"Болото Шрека" приймає відвідувачів / Фото з сайту Airbnb
Зауважте: забронювати будинок зможуть лише активні користувачі Airbnb. Можна приїхати з дітьми, але віком від 5 років. Варто звернути увагу й на те, що у самій оселі немає туалету – він облаштований в окремій будівлі, що за 20 метрів.
Що можна робити у володіннях Шрека
На сайті описали, що зможуть робити відвідувачі будиночка під час перебування серед пагорбів Шотландського нагір'я. Їм пропонують:
- відпочити в атмосфері "свічок з вушної сірки";
- розслабитися, скуштувавши парфе (заморожений десерт із вершків, збитих з цукром та ваніллю);
- обмінятися з близькими історіями ввечері біля багаття;
- спробувати свіжоприготовані вафлі на сніданок;
- насолодитися "повною конфіденційністю у надійній вбиральні Шрека".
Як повідомили у Airbnb, сервіс планує зробити одноразову пожертву благодійній організації HopScotch. Там надають дітям із соціально незахищених сімей путівки до Центру відпочинку в Шотландії.