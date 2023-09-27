Будиночок Шрека розташований серед пагорбів Шотландського нагір'я. Точне розташування, згідно з правилами сервісу, повідомлять лише після бронювання.

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Безплатно, але тільки у певні дати

Відповідний анонс компанія опублікувала 26 вересня. Бронювання відкриють 13 жовтня о 18:00 за британським літнім часом (BST), або ж о 20:00 за київським – за цим посиланням.

Одного разу дуже балакучий віслюк погодився побайдикувати тут зі Шреком. Перед тим, як знову вирушити в дорогу, Віслюк запрошує на болото гостей з близького і далекого закордоння,

– мовиться в оголошенні.

Орендувати будиночок огра можна на одну-дві ночі максимум для трьох гостей – лише із 27 по 29 жовтня. Водночас у Airbnb підкреслили, що гості самостійно несуть відповідальність за поїздку до Шотландії та назад.

Зверніть увагу! На сайті зазначено, що проживання у хатинці Шрека обійдеться у 0 євро, тобто безплатно. Пояснили це тим, що "болото Шрека стало притулком для казкових персонажів".

"Болото Шрека" приймає відвідувачів / Фото з сайту Airbnb

Зауважте: забронювати будинок зможуть лише активні користувачі Airbnb. Можна приїхати з дітьми, але віком від 5 років. Варто звернути увагу й на те, що у самій оселі немає туалету – він облаштований в окремій будівлі, що за 20 метрів.

Що можна робити у володіннях Шрека

На сайті описали, що зможуть робити відвідувачі будиночка під час перебування серед пагорбів Шотландського нагір'я. Їм пропонують:

відпочити в атмосфері "свічок з вушної сірки";

розслабитися, скуштувавши парфе (заморожений десерт із вершків, збитих з цукром та ваніллю);

обмінятися з близькими історіями ввечері біля багаття;

спробувати свіжоприготовані вафлі на сніданок;

насолодитися "повною конфіденційністю у надійній вбиральні Шрека".

Як повідомили у Airbnb, сервіс планує зробити одноразову пожертву благодійній організації HopScotch. Там надають дітям із соціально незахищених сімей путівки до Центру відпочинку в Шотландії.