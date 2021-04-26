Американка Керон Макбрайд нещодавно вийшла заміж і хотіла змінити прізвище у водійському посвідченні. Проте, виявилося, що в Оклахомі, де вона жила раніше, її вже декілька років розшукує поліція. Усе через відеокасету, яку жінка нібито взяла напрокат понад 20 років тому.

Керон подала заявку на зміну прізвища в електронному вигляді. У відповідь їй надіслали листа з проханням передзвонити за вказаним номером. Те, що вона дізналася під час розмови, неабияк вразило жінку.

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Перше, що мені сказали, – це те, що мене розшукують за скоєння тяжкого злочину. Я думала, що у мене буде серцевий напад,

– розповіла жінка.

Пізніше Керон з'ясувала, що її розшукують через те, що у 1999 році вона взяла у салоні відеопрокату касету із серіалом "Сабріна – юна відьма". Жінка здивувалася цьому, адже вона не лише не пам'ятає, як брала цю касету, а й ніколи не дивилася серіалу. Керон згадала, що понад 20 років тому жила з чоловіком, у якого було 2 доньки. Ймовірно, що саме він взяв напрокат касету на її ім'я, і не повернув.



Американку оголосили в розшук через касету з підлітковим серіалом / Фото з твітера

Жінка звернулася до юриста. Він переконаний, що обвинувачення повинні анулювати, адже відеопрокат, у якому брали касету з "Сабріною" вже давно не працює.