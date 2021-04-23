Блогери видали ляльковий будиночок за справжній: вони отримали десятки бронювань на Airbnb
Британські ютуб-блогери опублікували на сайті для бронювання житла Airbnb ляльковий будиночок і видали його за маєток 18-го століття. Вони сподівалися, що оголошення заблокують, але цього не сталося. Натомість будинок забронювали кілька десятків разів.
Джерело:Daily Mail
Спершу Джош Пітерс та Арчі Маннерс зробили світлини кімнат лялькового будинку. Вони справді вийшли дуже реалістичними, адже розкішний інтер'єр іграшкового дому був виконаний з найменшими деталями.
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Щоб адміністратори та користувачі сайту змогли виявити обман, блогери додали на фотографії підказки – кредитну картку у ванній, пляшку води у вітальні та власне віддзеркалення у дзеркалі. Звичайно, на фоні маленьких кімнат усе це виглядало просто гігантським.
Підказки для користувачів та адміністраторів / Скриншот
Після цього хлопці зареєстрували акаунт орендодавця на Airbnb, опублікували світлини на сайті та вказали свою реальну адресу. Одну ніч проживання у фейковому маєтку вони оцінили у 87 фунтів стерлінгів (3400 гривень).
Ляльковий будиночок опублікували на Airbnb / Скриншот
Блогери сподівалися, що їх швидко виведуть на чисту воду, а оголошення заблокують. Натомість за кілька днів вони отримали бронювань на 3 тисячі фунтів стерлінгів (116 тисяч гривень).
Ми повернули їм гроші. Але лише для того, щоб довести факт шахрайства, одне бронювання ми не скасували,
– розповіли блогери.
Людям, яким підтвердили проживання, усе розповіли вже тоді, коли вони прибули за адресою. Звичайно, і їх не залишили напризволяще – хлопці повернули їм гроші, а також забронювали номер у 5-зірковому готелі з безкоштовним харчуванням, напоями та місцем для паркування.
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