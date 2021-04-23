Британські ютуб-блогери опублікували на сайті для бронювання житла Airbnb ляльковий будиночок і видали його за маєток 18-го століття. Вони сподівалися, що оголошення заблокують, але цього не сталося. Натомість будинок забронювали кілька десятків разів.

Спершу Джош Пітерс та Арчі Маннерс зробили світлини кімнат лялькового будинку. Вони справді вийшли дуже реалістичними, адже розкішний інтер'єр іграшкового дому був виконаний з найменшими деталями.

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Щоб адміністратори та користувачі сайту змогли виявити обман, блогери додали на фотографії підказки – кредитну картку у ванній, пляшку води у вітальні та власне віддзеркалення у дзеркалі. Звичайно, на фоні маленьких кімнат усе це виглядало просто гігантським.



Підказки для користувачів та адміністраторів / Скриншот

Після цього хлопці зареєстрували акаунт орендодавця на Airbnb, опублікували світлини на сайті та вказали свою реальну адресу. Одну ніч проживання у фейковому маєтку вони оцінили у 87 фунтів стерлінгів (3400 гривень).



Ляльковий будиночок опублікували на Airbnb / Скриншот

Блогери сподівалися, що їх швидко виведуть на чисту воду, а оголошення заблокують. Натомість за кілька днів вони отримали бронювань на 3 тисячі фунтів стерлінгів (116 тисяч гривень).

Ми повернули їм гроші. Але лише для того, щоб довести факт шахрайства, одне бронювання ми не скасували,

– розповіли блогери.

Людям, яким підтвердили проживання, усе розповіли вже тоді, коли вони прибули за адресою. Звичайно, і їх не залишили напризволяще – хлопці повернули їм гроші, а також забронювали номер у 5-зірковому готелі з безкоштовним харчуванням, напоями та місцем для паркування.

Дивіться відео: блогери видали ляльковий будинок за справжній маєток 18-го століття