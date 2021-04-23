Британские ютуб-блогеры опубликовали на сайте для бронирования жилья Airbnb кукольный домик и выдали его за особняк 18-го века. Они надеялись, что объявление заблокируют, но этого не произошло. Зато дом забронировали несколько десятков раз.

Сначала Джош Питерс и Арчи Маннерс сделали фотографии комнат кукольного дома. Они действительно получились очень реалистичными, ведь роскошный интерьер игрушечного дома был выполнен с мельчайшими деталями.

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Чтобы администраторы и пользователи сайта смогли выявить обман, блогеры добавили на фотографии подсказки – кредитную карточку в ванной, бутылку воды в гостиной и собственное отражение в зеркале. Конечно же, на фоне маленьких комнат все это выглядело просто гигантским.



Подсказки для пользователей и администраторов / Скриншот

После этого ребята зарегистрировали аккаунт арендодателя на Airbnb, опубликовали фотографии на сайте и указали свой реальный адрес. Одну ночь проживания в фейковом особняке они оценили в 87 фунтов стерлингов (3400 гривен).

Кукольный домик опубликовали на Airbnb / Скриншот

Блогеры надеялись, что их быстро выведут на чистую воду, а объявление заблокируют. Но за несколько дней они получили бронирований на 3 тысячи фунтов стерлингов (116 тысяч гривен).

Мы вернули им деньги. Но только для того, чтобы доказать мошенничества, одно бронирование мы не отменили,

– рассказали блогеры.

Людям, которым подтвердили проживание, все рассказали уже тогда, когда они прибыли по адресу. Конечно, их не оставили на произвол судьбы – парни вернули им деньги, а также забронировали номер в 5-звездочном отеле с бесплатным питанием, напитками и местом для парковки.

Смотрите видео: блогеры выдали кукольный дом за настоящий особняк 18-го века