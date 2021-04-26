Американка Кэрон Макбрайд недавно вышла замуж и хотела поменять фамилию в водительском удостоверении. Однако, оказалось, что в Оклахоме, где она жила раньше, ее уже несколько лет разыскивает полиция. Все из-за видеокассеты, которую женщина якобы взяла напрокат более 20 лет назад.

Кэрон подала заявку на изменение фамилии в электронном виде. В ответ ей прислали письмо с просьбой перезвонить по указанному номеру. То, что она узнала во время разговора, очень потрясло женщину.

Это интересно Блогеры выдали кукольный домик за настоящий: они получили десятки бронирований на Airbnb

Первое, что мне сказали, – это то, что меня разыскивают за совершение тяжкого преступления. Я думала, что у меня будет сердечный приступ,

– рассказала женщина.

Позже Кэрон выяснила, что ее разыскивают из-за того, что в 1999 году она взяла в салоне видеопроката кассету с сериалом "Сабрина – юная ведьма". Женщина удивилась этому, ведь она не только не помнит, как брала эту кассету, но и никогда не смотрела сериала. Кэрон вспомнила, что более 20 лет назад жила с мужчиной, у которого было 2 дочери. Вероятно, что именно он взял напрокат кассету на ее имя, и не вернул.



Американку объявили в розыск из-за кассеты с сериалом для подростков / Фото из твитера

Женщина обратилась к юристу. Он убежден, что обвинения должны аннулировать, ведь видеопрокат, в котором брали кассету с "Сабриной" уже давно не работает.