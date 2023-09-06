37-річна жінка вже 16 років живе з травмою після того, як, за її словами, її "накачав наркотиками" колишній хлопець, який потім вигравіював "непристойності" на її обличчі.

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У той час, коли Тейлор був лише 21 рік, вона не бачила іншого виходу, окрім як приховати набиті жорстокі слова, зафарбувавши більшу частину свого обличчя чорною фарбою. Відтоді її життя перетворилося на боротьбу.



Як зараз виглядає Тейлор / Фото New York Post

Як тату заважає їй жити

Сама Тейлор хвора на біполярні розлади. Тож, після отримання бакалавра жінка вирішила змінити свою кар'єру на психіатричну галузь і має намір здобути докторський ступінь у психології. Однак вона зауважила, що з моменту подачі заяви про прийом на роботу, вона не отримала нічого, окрім відмови.

Я розумію, що моя зовнішність зовсім інша і, можливо, може дратувати когось,

– поділилася вона.

Чи можна допомогти жінці

Але так було доти, поки Тейлор не почала публікувати в TikTok відео про свою травму та випробування з татуюваннями. Крім залучення 22 000 підписників, на неї звернув увагу автор контенту TheDadBot. Карріді Аскенасі натрапив на тікток Тейлор і захотів допомогти їй після того, як почув її історію.

Він запропонував Тейлор розщедритися на лазерне видалення татуювань і навіть шукав відповідну клініку, в якій можна було б зняти чорнило. На щастя, бренд із видалення татуювань також вирішив зробити добру справу і не взяв з неї жодної копійки.

Цікаво! Фахівці сказали, що для того, щоб татуювання зникло, може знадобитися понад 2 роки.

Зараз Тейлор перебуває на ранніх стадіях тривалого лазерного процесу, вона сподівається, що результат змінить життя.



Тейлор виводить татуювання / Фото New York Post