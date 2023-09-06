37-летняя женщина уже 16 лет живет с травмой после того, как, по ее словам, ее "накачал наркотиками" бывший парень, который затем выгравировал "непристойности" на ее лице.

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В то время, когда Тейлор был всего 21 год, она не видела другого выхода, кроме как скрыть набитые жестокие слова, окрасив большую часть своего лица черной краской. С тех пор ее жизнь превратилась в борьбу.



Как сейчас выглядит Тейлор / Фото New York Post

Как тату мешает ей жить

Сама Тейлор больна биполярными расстройствами. После получения бакалавра женщина решила сменить свою карьеру на психиатрическую отрасль и намерена получить докторскую степень в психологии. Однако она отметила, что с момента подачи заявления о приеме на работу она не получила ничего, кроме отказа.

Я понимаю, что моя внешность совсем другая и, может быть, может раздражать кого-то,

– поделилась она.

Можно ли помочь женщине

Но так было до тех пор, пока Тейлор не начала публиковать в TikTok видео о своей травме и испытаниях с татуировками. Кроме привлечения 22 тысяч подписчиков, на нее обратил внимание автор контента TheDadBot. Карриди Аскенаси наткнулся на теток Тейлор и захотел помочь ей после того, как услышал ее историю.

Он предложил Тейлор раскошелиться на лазерное удаление татуировок и даже искал соответствующую клинику, в которой можно было бы снять чернила. К счастью, бренд по удалению татуировок также решил сделать доброе дело и не взял с него ни копейки.

Любопытно! Специалисты сказали, что для того, чтобы татуировка исчезла, может понадобиться более 2 лет.

Сейчас Тейлор находится на ранних стадиях продолжительного лазерного процесса, она надеется, что результат изменит жизнь.



Тейлор выводит татуировку / Фото New York Post