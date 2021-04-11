Одна і та сама людина: жінки показали, як по-різному вони виходять на фото – смішна добірка

Джерело:Boredpanda
На фотографіях усі ми прагнемо мати якомога кращий вигляд. Щоб досягнути цього, люди використовують різноманітні інструменти – яскравий макіяж, вдалі ракурси, ретушування у фоторедакторах і таке інше.
Жінки у мережі вирішили дещо змінити цю тенденцію, і показали який вигляд вони можуть мати, коли не стараються справити враження на когось по той бік екрану. Колажі, які вони зробили – надзвичайно смішні, а "невдалі" світлини зробили героїнь ще більш особливими та показали їхню внутрішню красу. Адже вміння посміятися над собою – одна із найпрекрасніших рис характеру.
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