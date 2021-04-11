На фотографіях усі ми прагнемо мати якомога кращий вигляд. Щоб досягнути цього, люди використовують різноманітні інструменти – яскравий макіяж, вдалі ракурси, ретушування у фоторедакторах і таке інше.

Жінки у мережі вирішили дещо змінити цю тенденцію, і показали який вигляд вони можуть мати, коли не стараються справити враження на когось по той бік екрану. Колажі, які вони зробили – надзвичайно смішні, а "невдалі" світлини зробили героїнь ще більш особливими та показали їхню внутрішню красу. Адже вміння посміятися над собою – одна із найпрекрасніших рис характеру. Це цікаво "Дай свій інстаграм": фотограф попросив у дівчини соцмережі, а вона виявилась Ріанною – відео #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40