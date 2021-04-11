На фотографиях все мы стремимся выглядеть как можно лучше. Чтобы достичь этого, люди используют различные инструменты – яркий макияж, удачные ракурсы, ретуширование в фоторедакторах и так далее.

Женщины в сети решили несколько изменить эту тенденцию, и показали, как они могут выглядеть, если не стараются произвести впечатление на кого-то по ту сторону экрана. Коллажи, которые они сделали – очень смешные, а "плохие" фотографии сделали героинь еще более особенными и показали их внутреннюю красоту. Ведь умение посмеяться над собой – одна из самых прекрасных черт характера. Это интересно "Дай свой инстаграм": фотограф попросил у девушки соцсети, а она оказалась Рианной – видео #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40