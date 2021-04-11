Одно и то же человек: женщины показали, как по-разному они выходят на фото – смешная подборка
На фотографиях все мы стремимся выглядеть как можно лучше. Чтобы достичь этого, люди используют различные инструменты – яркий макияж, удачные ракурсы, ретуширование в фоторедакторах и так далее.
Источник:Boredpanda
Женщины в сети решили несколько изменить эту тенденцию, и показали, как они могут выглядеть, если не стараются произвести впечатление на кого-то по ту сторону экрана. Коллажи, которые они сделали – очень смешные, а "плохие" фотографии сделали героинь еще более особенными и показали их внутреннюю красоту. Ведь умение посмеяться над собой – одна из самых прекрасных черт характера.
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