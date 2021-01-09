Іноді під час прогулянки люди знаходять дуже неочікувані речі.

Мешканка міста Гейтсхед, що у Великій Британії, зателефонувала до поліцейського відділку та повідомила, що під час прогулянки побачила на землі щось схоже на людський палець. Про це повідомила поліція Нортумбрії на свої сторінці у Facebook.

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Поліцейські говорять, що жінка була дуже стурбована своєю знахідкою та надіслала їм фотографію, на якій справді було щось подібне на палець.



Знімок, який жінка надіслала поліцейським / Фото поліції Нортумбрії

Правоохоронці не проігнорували виклик, а навпаки поставилися до нього дуже серйозно. Вони сформували пошукові групи та взяли із собою службових собак. Проте, виявилося, що людським пальцем була звичайна картоплина.

Поліцейські добряче посміялися, але похвалили жінку за пильність.

Якщо хтось наштовхнеться на людські останки, будь ласка, телефонуйте нам. Якщо вони виявляться овочами, то наші собаки подякують вам за гостинці,

– написали на сторінці поліції Нортумбрії.