Женщина нашла на земле человеческий палец и вызвала полицию: курьезная история
Иногда во время прогулки люди находят очень неожиданные вещи.
Жительница города Гейтсхед, что в Великобритании, позвонила в полицейский участок и сообщила, что во время прогулки увидела на земле нечто похожее на человеческий палец. Об этом сообщила полиция Нортумбрии на своей странице в Facebook.
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Полицейские говорят, что женщина была очень обеспокоена своей находкой и прислала им фотографию, на которой действительно было что-то подобное на палец.
Снимок, который женщина прислала полицейским / Фото полиции Нортумбрии
Правоохранители не проигнорировали вызов, а наоборот отнеслись к нему очень серьезно. Они сформировали поисковые группы и взяли с собой служебных собак. Однако, оказалось, что человеческим пальцем была обычная картофелина.
Полицейские посмеялись, но похвалили женщину за бдительность.
Если кто-то наткнется на человеческие останки, пожалуйста, звоните нам. Если они окажутся овощами, то наши собаки поблагодарят вас за гостинцы,
– написали на странице полиции Нортумбрии.
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