Иногда во время прогулки люди находят очень неожиданные вещи.

Жительница города Гейтсхед, что в Великобритании, позвонила в полицейский участок и сообщила, что во время прогулки увидела на земле нечто похожее на человеческий палец. Об этом сообщила полиция Нортумбрии на своей странице в Facebook.

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Полицейские говорят, что женщина была очень обеспокоена своей находкой и прислала им фотографию, на которой действительно было что-то подобное на палец.

Снимок, который женщина прислала полицейским / Фото полиции Нортумбрии

Правоохранители не проигнорировали вызов, а наоборот отнеслись к нему очень серьезно. Они сформировали поисковые группы и взяли с собой служебных собак. Однако, оказалось, что человеческим пальцем была обычная картофелина.

Полицейские посмеялись, но похвалили женщину за бдительность.

Если кто-то наткнется на человеческие останки, пожалуйста, звоните нам. Если они окажутся овощами, то наши собаки поблагодарят вас за гостинцы,

– написали на странице полиции Нортумбрии.