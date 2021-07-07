Жінка прибирала на горищі і розбагатіла на 4 мільйони доларів: вона знайшла цінний документ

Кеті Марсден з Единбурга знайшла у себе вдома рідкісний історичний документ США. Ця знахідка принесла їй неймовірну суму грошей – понад 4 мільйони доларів.

Під час прибирання на горищі жінка виявила копію Декларації незалежності США 1776 року. Кеті Марсден, яка є спеціалісткою з рідкісних книг, рукописів та карт аукціонного дому Lyon & Turnbull, вирішила дослідити історію знайденого документа детальніше.

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Історія знахідки



Копія Декларації незалежності США 1776 року / Фото Lyon & Turnbull

Декларація, яку знайшла жінка, виявилася однією з двох копій, подарованих у 1824 році батькові-засновнику Чарльзу Керролу, багатому американцеві і першому сенатору США від штату Мериленд.

Пізніше він подарував обидві копії Джону Мактавішу, який одружився з онучкою Керрола Емілі Катон. Цей чоловік був шотландсько-канадським дипломатом і підприємцем та працював британським консулом в штаті Мериленд.

Після детальних досліджень ми підтвердили, що ця копія справді є однією з 201, випущених Вільямом Стоуном. Наразі відомо, що з них залишилося лише 48,

– розповіла Кеті Марсден.

З'ясувавши подробиці походження та історії документа, Lyon & Turnbull виставили копію декларації на аукціон у США. 1 липня 2021 року, напередодні Дня незалежності США, його продали анонімному покупцеві за 4 420 000 доларів (понад 120,4 мільйона гривень).

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