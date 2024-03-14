Жінка дізналася, що стала переможницею у лотерею, гортаючи стрічку у фейсбуці

Американці пощастило виграти приз у лотерею. Дізналася вона про це у вкрай незвичний спосіб – коли гортала стрічку своїх соцмереж.

Сам лотерейний білет жінка придбала, коли разом з нареченим була в Andale.

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Вона пригадала, що чоловік тоді грав у Club Keno, а вона вирішила зіграти в Powerball. Жінка розповіла, що вона обрала свої номери рандомно, не маючи жодної стратегії. Наступного дня із соціальних мереж вона дізналася, що дуже вдало зіставила 5 білих куль.

Наступного ранку я гортала фейсбук і побачила пост про виграшний квиток Powerball, який продали в Andale,

– згадала вона.

У дописі були виграшні номери, тож вона одразу їх упізнала.

"Я відсканувала свій квиток у додатку "Лотерея", і коли на екрані з'явився мільйон доларів із конфетті, я не могла повірити. Я зателефонувала своїм донькам і нареченому, щоб розповісти хороші новини", — сказав чоловік.

За словами жінки, її шок досі не зник. Переможниця повідомила, що планує використати частину свого виграшу, на родинну подорож.

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