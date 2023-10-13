82-річна жителька Балтімора зізналася, що часто грає у лотерею, але їй ніколи не щастило.
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Переможниця розповіла, що якось говорила із сином телефоном. Аж раптом той запропонував їй спробувати зіграти у лотерею Pick 5, і навіть назвав кілька цифр. Жінка дослухалася до поради і зробила ставку в 1 долар на номер 59817.
Вона не могла повірити своїм очам, коли побачила, що виграла 50 000 доларів.
Просто не повірила у це,
– згадала жінка.
Куди підуть гроші
Переможниця сказала, що її грошовий приз піде на покупку нового автомобіля для сина. Решту суми вона розділить з родиною.
Раніше американка виграла у лотереї, використавши для перемоги номерний знак своєї автівки, який їй спочатку не сподобався.