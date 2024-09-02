Саме завдяки цьому відео вона отримує 100 тисяч доларів (приблизно 4,1 мільйона гривень) щомісяця.

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За словами авторки контенту, це "найлегші гроші", які вона коли-небудь заробляла. За словами блогерки, контент монетизується в різний спосіб, зокрема завдяки платній підписці, а також виплатам за реалізацію бажань шанувальників.

Наприклад, якщо хтось з глядачів просить записати, як вона їсть певну страву спеціально для нього. Незвична послуга коштує від 100 до 1000 доларів (від 4,1 до 41,1 тисячі гривень). Під час запису жінка використовує дуже чутливий мікрофон (для ASMR), тож глядачі можуть почути буквально кожен звук. Це їх заспокоює та допомагає розслабитися.

Ці відео про їжу дуже весело знімати. Ми просто встановлюємо камеру та показуємо, як їмо протягом однієї чи двох годин. Буває трохи брудно, адже фрукти неймовірно липкі, але кінцевий результат того вартий. Якщо чесно, я ніколи не думала, що буду заробляти на життя тим, що їстиму фрукти на камеру, але ось ми тут,

– ділиться інфлюенсерка.

Жінка запевняє, що прагне постійно розвиватися. Її "велика мета" – створити багато цікавого та різноманітного контенту, який стане успішним в соціальних мережах.